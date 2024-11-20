  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Белью дал прогноз на потенциальный бой Дюбуа – Пол
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белью дал прогноз на потенциальный бой Дюбуа – Пол

Бокс
Обновлено

Бой абсолютно не интересно смотреть

Белью дал прогноз на потенциальный бой Дюбуа – Пол

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяжеловес Тони Белью дал прогноз на потенциальный бой между чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО) и блогером Джейком Полом. Его слова приводит talkSport.

"Я знаю, что у Джейка отличное воображение, но я не знаю, на какой планете он находится. Это должно быть на Марсе или где-то еще, чтобы хотя бы подумать о чем-то подобном. Санкцию на это нельзя давать ни при каких обстоятельствах.

Мы увидели старину Майка Тайсона в пятницу вечером, и я был убит горем, глядя на него. Дюбуа выводит его на совершенно новый уровень.

Дюбуа — один из лучших тяжеловесов в мире. Он нокаутировал бы Джейка Пола одним джебом. Поверьте, я не шучу. Это было бы просто позором" — сказал Белью.

По теме
yellow-arrow
Усик выплатил обещанную награду олимпийскому чемпиону по боксу
yellow-arrow
Ягодицы Тайсона нашли своих поклонников, легенде предлагают сняться в фильме
yellow-arrow
Промоутер Дюбуа рассказал, выйдет ли Даниэль в следующем поединке на ринг против Пола
Дэниэл Дюбуа Джейк Пол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости