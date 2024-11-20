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Белью дал прогноз на потенциальный бой Дюбуа – Пол
Бой абсолютно не интересно смотреть
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший британский супертяжеловес Тони Белью дал прогноз на потенциальный бой между чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО) и блогером Джейком Полом. Его слова приводит talkSport.
"Я знаю, что у Джейка отличное воображение, но я не знаю, на какой планете он находится. Это должно быть на Марсе или где-то еще, чтобы хотя бы подумать о чем-то подобном. Санкцию на это нельзя давать ни при каких обстоятельствах.
Мы увидели старину Майка Тайсона в пятницу вечером, и я был убит горем, глядя на него. Дюбуа выводит его на совершенно новый уровень.
Дюбуа — один из лучших тяжеловесов в мире. Он нокаутировал бы Джейка Пола одним джебом. Поверьте, я не шучу. Это было бы просто позором" — сказал Белью.
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