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Усик выплатил обещанную награду олимпийскому чемпиону по боксу

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Усик выплатил обещанную награду олимпийскому чемпиону по боксу

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0; 14 КО) выплатил олимпийскому чемпиону по боксу 2024 Александру Хижняку денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Средства были зачислены на карту Ready To Pay — сервис, созданный компанией Усика. Напомним, что наш абсолют в королевском дивизионе пообещал денежное вознаграждение каждому боксеру из Украины, который завоюет медаль на Олимпиаде-2024.

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Александр Усик Александр Хижняк
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