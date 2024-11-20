Усик выплатил обещанную награду олимпийскому чемпиону по боксу

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0; 14 КО) выплатил олимпийскому чемпиону по боксу 2024 Александру Хижняку денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Средства были зачислены на карту Ready To Pay — сервис, созданный компанией Усика. Напомним, что наш абсолют в королевском дивизионе пообещал денежное вознаграждение каждому боксеру из Украины, который завоюет медаль на Олимпиаде-2024.