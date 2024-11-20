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Фрэнсис Нганну готов провести бой с Джейком Полом
Но есть одно условие
Фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну назвал условие, при котором он будет согласен подраться с блогером Джейком Полом по правилам смешанных единоборств.
"Может, если и Джейк, и Логан будут в клетке. Не будьте глупыми. Уважайте меня немного", — приводит слова Нганну портал Middle Easy.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 октября на турнире "PFL Super Fights: Битва Гигантов", камерунец разделил октагон с бразильцем Ренаном Феррейрой. Поединок завершился победой Нганну нокаутом в первом раунде.
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