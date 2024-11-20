Фрэнсис Нганну готов провести бой с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну назвал условие, при котором он будет согласен подраться с блогером Джейком Полом по правилам смешанных единоборств.

"Может, если и Джейк, и Логан будут в клетке. Не будьте глупыми. Уважайте меня немного", — приводит слова Нганну портал Middle Easy.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 октября на турнире "PFL Super Fights: Битва Гигантов", камерунец разделил октагон с бразильцем Ренаном Феррейрой. Поединок завершился победой Нганну нокаутом в первом раунде.