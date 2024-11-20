  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фрэнсис Нганну готов провести бой с Джейком Полом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фрэнсис Нганну готов провести бой с Джейком Полом

Бокс

Но есть одно условие

Фрэнсис Нганну готов провести бой с Джейком Полом

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну назвал условие, при котором он будет согласен подраться с блогером Джейком Полом по правилам смешанных единоборств.

"Может, если и Джейк, и Логан будут в клетке. Не будьте глупыми. Уважайте меня немного", — приводит слова Нганну портал Middle Easy.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 октября на турнире "PFL Super Fights: Битва Гигантов", камерунец разделил октагон с бразильцем Ренаном Феррейрой. Поединок завершился победой Нганну нокаутом в первом раунде.

По теме
yellow-arrow
Усик выплатил обещанную награду олимпийскому чемпиону по боксу
yellow-arrow
Белью дал прогноз на потенциальный бой Дюбуа – Пол
yellow-arrow
Ягодицы Тайсона нашли своих поклонников, легенде предлагают сняться в фильме
Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
20.11.2024 в 17:34
Было бы смешно посмотреть за этим избиением пола.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
20.11.2024 в 17:34
Было бы смешно посмотреть за этим избиением пола.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости