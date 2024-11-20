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Хижняк: Благодарю Александра Усика, его команду, что пригласили меня к себе в тренировочный лагерь

Бокс

Боксер поделился впечатлениями

Хижняк: Благодарю Александра Усика, его команду, что пригласили меня к себе в тренировочный лагерь

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк рассказал, как побывал в тренировочном лагере чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

"Благодарю Александра, его команду, что пригласили меня к себе в тренировочный лагерь. Мне было очень приятно там находиться, очень человечное, теплое, хорошее отношение ко мне было в течение всего времени, что я был у них.

Благодарен Александру за его доброту, за его преданность боксу, спорту, за то, какой он человек, какой спортсмен и вообще просто какой гражданин нашей страны.

Многое нового я получил, увидел для себя, и опять же убедился в том, что только из-за большого тяжкого труда добываются большие и тяжелые победы.

Большое уважение у меня к Александру за его преданность его работе, преданность всему тому, что он делает, за человечность, доброту, за его позицию", – сказал Хижняк.

Напомним, что на Играх-2024 в Париже Хижняк завоевал золото в весовой категории до 80 кг.

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Александр Усик Александр Хижняк
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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