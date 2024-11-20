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Экс-чемпион мира возобновил карьеру в 59 лет
И уже есть первая победа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Оливер Макколл (60-14, 39 КО) одержал победу над своим соотечественником, 54-летним американцем Стейси Фрейзером (16-23, 15 КО).
Бой, состоявшийся в ночь с 19 на 20 ноября в Нэшвилле во время вечера профессионального бокса, закончился в четырёх раундах чистым нокаутом. Для 59-летнего спортсмена этот бой стал первым с 2018 года.
Ранее боксер пытался возобновить карьеры в 2018 году и тогда он одержал победу над малоизвестным соперником, а затем спустя полгода победил ещё одного оппонента, после чего ушел с ринга на более чем пять лет.
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