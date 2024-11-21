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Промоутер Джервонты рассказал, почему поединок против Ломаченко сорвался
Экспертное мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28 КО) Леонард Эллерби рассказал, почему сорвалась организация поединка его подопечного против украинского чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).
"Ломаченко просто решил отдохнуть остаток года. У него много дел, с учетом того, что происходит у него в стране.
У меня нет других чувств, кроме уважения к Ломченко. Эгис, да и вся его команда, знают, что против Джервонты это самый большой бой, который они могут получить. Это самый большой поединок, который сейчас способен организовать Top Rank.
Если Ломаченко решит уйти, пусть так и будет. Я уважаю этого парня, у него была отличная карьера. Ломаченко знает, что его ждет в бою с "танком". Он знает, чем все закончится" – сказал специалист.
Напомним, что ранее экс-чемпион
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