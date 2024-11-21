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Бывший соперник Фьюри дал советы Тайсону перед реваншем против Усика

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Бывший соперник Фьюри дал советы Тайсону перед реваншем против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский супертяж Диллиан Уайт (30-3; 20 КО) дал советы своему соотечественнику Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед реваншем против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) ).

"Лично я считаю, что Фьюри надо драться с Усиком так, как он сражался со Стивом Каннингемом – еще одним крузером с быстрыми руками и ногами. Я думаю, что Фьюри необходимо использовать свои габариты, попытаться погонять Усика, использовать против него свой вес. Мне кажется, что для него это самый лучший способ победить.

Но Фьюри – это парень, которого нельзя сбрасывать со счетов. Каждый раз, когда люди сбрасывают его со счетов, он возвращается и дает результат. Так что трудно сказать, но Усика сложно победить. Он стилистический гений. Он очень умел, знает, что делать, знает, как драться с большими ребятами, с маленькими ребятами. Он понимает, с какими соперниками ему нужно двигаться, а с какими быть агрессивными и работать на передней ноге" – сказал Уайт.

Напомним, что раванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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