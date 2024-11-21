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До боя Усик-Фьюри 2 остался месяц: Обзор первого поединка, постер и промо реванша

Бокс
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Уже совсем не много

До боя Усик-Фьюри 2 остался месяц: Обзор первого поединка, постер и промо реванша

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

21 декабря в столице Саудвской Аравии, городе Эр-Рияд состоится поединок за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO. Украинский боксер Александр Усик (22-0; 14 КО) будет защищать свои пояса в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

Первая встреча между бойцами завершилась победой нашего соотечественника раздельным решением судей. Вашему вниманию лучшие моменты того боя:

Компания MatchroomBoxing выпустила постер к бою Усик-Фьюри 2:

Вашему вниманию промо поединка:

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