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Усик: Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде. Фото

Бокс
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Интрига для всего мира

Усик: Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде. Фото

Фото: Х

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). До поединка осталось ровно 1 месяц. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Остался 1 месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде"

Напомним, что ранее бывший соперник Фьюри дал советы Тайсону перед реваншем против Усика.

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