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Усик: Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде. Фото
Интрига для всего мира
Фото: Х
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). До поединка осталось ровно 1 месяц. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Остался 1 месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде"
Напомним, что ранее бывший соперник Фьюри
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