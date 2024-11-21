Усик: Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде. Фото

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). До поединка осталось ровно 1 месяц. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Остался 1 месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде"