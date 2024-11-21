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Остался месяц и Фьюри напомнил, что часы тикают. Фото

Бокс
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Бой все ближе

Остался месяц и Фьюри напомнил, что часы тикают. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Британец готовится к реваншу против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО), до боя остался ровно один месяц. Соответствующий пост "цыганский король" разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Часы тикают. Остался один месяц"

Напомним, ранее Усик показал свежее фото из тренировочного лагеря.

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