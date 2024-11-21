Остался месяц и Фьюри напомнил, что часы тикают. Фото

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Британец готовится к реваншу против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО), до боя остался ровно один месяц. Соответствующий пост "цыганский король" разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Часы тикают. Остался один месяц"