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Фрэнсис Нганну: Было больно смотреть на Майка Тайсона

Бокс

Камерунец высказался о бое с Джейком Полом

Фрэнсис Нганну: Было больно смотреть на Майка Тайсона

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну поделился своим мнением о выступлении бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе американца Майка Тайсона в поединке с блогером Джейком Полом.

Напомним, что Майк Тайсон потерпел поражение единогласным решением суддей в бою с Джейком Полом.

"Мне было просто больно видеть Майка в такой ситуации. То есть, зная Майка, что он может сделать, и видеть его там с Джейком Полом… Мне было больно. Хотя надо отдать должное Майку. 58-летний Тайсон, который занимается боксом с 12 лет, всё ещё в состоянии стоять на ногах в таком возрасте. Это впечатляет. Он выступил против молодого 27-летнего парня, хотя Джейк не был такой большой угрозой для Майка. Вы должны отдать ему должное", — приводит слова Нганну портал BJ Penn.

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