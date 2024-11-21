Нейт Диаз раскритиковал бой Тайсон - Пол

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА) Нейт Диаз поделился мнением о недавнем поединке между легендарным боксёром Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Противостояние завершилось победой Джейка единогласным судейским решением.

"К чёрту просмотр этой дряни", — написал Диаз на своей странице в социальных сетях.

В обшей сложности Тайсон за время карьеры принял участие в 57 поединках, в которых одержал 50 побед и потерпел семь поражений. На счету Пола 11 побед при одном поражении.