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Нейт Диаз раскритиковал бой Тайсон - Пол

Бокс

Пол одержал победу единогласным решением судей

Нейт Диаз раскритиковал бой Тайсон - Пол

Фото: metaratings

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА) Нейт Диаз поделился мнением о недавнем поединке между легендарным боксёром Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Противостояние завершилось победой Джейка единогласным судейским решением.

"К чёрту просмотр этой дряни", — написал Диаз на своей странице в социальных сетях.

В обшей сложности Тайсон за время карьеры принял участие в 57 поединках, в которых одержал 50 побед и потерпел семь поражений. На счету Пола 11 побед при одном поражении.

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