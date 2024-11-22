Экс-чемпион мира назвал главную ошибку Фьюри в первом поединке против Усика

Экс-чемпион мира Шон Портер назвал причину поражения британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) в первом поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует ProBox TV:

"Я действительно хочу сказать, что Фюри ведет себя скромно. Я могу представить, что команда Фьюри пересмотрела сражение, в частности действия Тайсона, и увидела момент, когда он немного расслабился и пропустил удар. Я искренне верю, что если бы Фьюри не упустил тот момент, то, наверное, выиграл бы бой. Не знаю, мог ли Усик сделать еще что-нибудь, чтобы изменить ход поединка.

Фьюри пропустил удар в тот момент в девятом раунде. Я думаю, что он это исправит. Мне кажется, что молчание Тайсона связано с его сосредоточенностью на том, чтобы убедиться, что он воспользуется своими сильными сторонами в реванше" – сказал Портер.