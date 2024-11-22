  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа готов принять вызов от Пола
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа готов принять вызов от Пола

Бокс

Даниэль настроен решительно

Дюбуа готов принять вызов от Пола

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, что готов выйти на поединок против известного блогера Джейка Пола. Об этом на своей странице в Твиттер сообщает известный инсайдер Майкл Бенсон.

"Если Джейк хочет сражения со мной, он может его получить... Мы написали ему, мой отец и все решили: "Да, давайте его вызовем на бой".

Даже если это просто реклама, вы никогда не знаете, что может произойти в этом спорте. Сейчас странное время" – сказал Дюбуа.

Напомним, ранее известное украинское издание объявило ТОП-10 лидеров украинского спорта.

По теме
yellow-arrow
Экс-чемпион мира назвал главную ошибку Фьюри в первом поединке против Усика
yellow-arrow
Нейт Диаз раскритиковал бой Тайсон - Пол
yellow-arrow
Фрэнсис Нганну: Было больно смотреть на Майка Тайсона
Дэниэл Дюбуа Джейк Пол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости