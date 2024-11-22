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Дюбуа готов принять вызов от Пола
Даниэль настроен решительно
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж, чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, что готов выйти на поединок против известного блогера Джейка Пола. Об этом на своей странице в Твиттер сообщает известный инсайдер Майкл Бенсон.
"Если Джейк хочет сражения со мной, он может его получить... Мы написали ему, мой отец и все решили: "Да, давайте его вызовем на бой".
Даже если это просто реклама, вы никогда не знаете, что может произойти в этом спорте. Сейчас странное время" – сказал Дюбуа.
Напомним, ранее известное украинское
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