Красюк не подтверждает бой Беринчика в андеркарте реванша Усик-Фьюри

Украинский промоутер, директор К2 Александр Красюк опроверг информацию о том, что чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (19-0; 9 КО) проведет свой следующий поединок 21 декабря в Саудовской Аравии в андеркарте боя Усик-Фьюри. Слова специалиста цитирует tribuna.ua:

"Не понимаю. Кто-то ошибся" – коротко ответил на это Красюк.

Напомним, что свой последний поединок Беринчик провел 18 мая в США. Наш соотечественник победил мексиканца Эммануэля Наварретте и завоевал свой дебютный чемпионский титул в профессиональной карьере.