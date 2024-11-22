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Красюк не подтверждает бой Беринчика в андеркарте реванша Усик-Фьюри
Пока не ясно, когда будет драться Денис
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский промоутер, директор К2 Александр Красюк опроверг информацию о том, что чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (19-0; 9 КО) проведет свой следующий поединок 21 декабря в Саудовской Аравии в андеркарте боя Усик-Фьюри. Слова специалиста цитирует tribuna.ua:
"Не понимаю. Кто-то ошибся" – коротко ответил на это Красюк.
Напомним, что свой последний поединок Беринчик провел 18 мая в США. Наш соотечественник победил мексиканца Эммануэля Наварретте и завоевал свой дебютный чемпионский титул в профессиональной карьере.
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