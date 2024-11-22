  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Красюк не подтверждает бой Беринчика в андеркарте реванша Усик-Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красюк не подтверждает бой Беринчика в андеркарте реванша Усик-Фьюри

Бокс
Обновлено

Пока не ясно, когда будет драться Денис

Красюк не подтверждает бой Беринчика в андеркарте реванша Усик-Фьюри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский промоутер, директор К2 Александр Красюк опроверг информацию о том, что чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (19-0; 9 КО) проведет свой следующий поединок 21 декабря в Саудовской Аравии в андеркарте боя Усик-Фьюри. Слова специалиста цитирует tribuna.ua:

"Не понимаю. Кто-то ошибся" – коротко ответил на это Красюк.

Напомним, что свой последний поединок Беринчик провел 18 мая в США. Наш соотечественник победил мексиканца Эммануэля Наварретте и завоевал свой дебютный чемпионский титул в профессиональной карьере.

До боя Усик-Фьюри 2 остался месяц: Обзор первого поединка, постер и промо реванша

По теме
yellow-arrow
Дюбуа готов принять вызов от Пола
yellow-arrow
Экс-чемпион мира назвал главную ошибку Фьюри в первом поединке против Усика
yellow-arrow
Нейт Диаз раскритиковал бой Тайсон - Пол
Денис Беринчик Александр Красюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости