Менеджер Пола ответил, состоится ли бой против Дюбуа

Менеджер Джейка Пола, известного блогера-боксера, Накиса Бидариан рассказал, возможно ли организовать поединок его подопечного против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Дюбуа сражался в андеркарде у Джейка Пола в августе 2021 года. Когда Джейк получил личное сообщение от него, он отправил его мне и сказал: "Как это смешно, как изменился мир". Джейк сказал мне: "Я хочу это сражение. Не сейчас, но хочу устроить этот поединок". Пол хочет стать чемпионом мира в первом тяжелом весе. Остальное – это уже проверка предела ожиданий, испытание предела его возможностей.

Даже бой с Майком Тайсоном испытал лимит того, что может увидеть мир. И бои Пола с Энтони Джошуа или Даниэлем Дюбуа из того же репертуара.

На взвешивании Джейк показал 227 фунтов, но на самом деле он весит около 215 фунтов. Но он примет вес ради правильной конституции тела. Дело не в деньгах. Пол с 18 лет заработал много денег. Дело в том, что это действительно разрыв шаблонов. На самом деле, он хочет делать вещи, которые заставят вас сказать: "Вау, это действительно произошло". Это то, что нас будоражит" – сказал специалист.