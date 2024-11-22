Оскар де ла Хойя – о поединке Тайсон-Пол: Это был просто ужас, бокс впал в спячку

Известный промоутер Оскар де ла Хойя поделился своими впечатлениями от поединка с участием легендарного супертяжа Майка Тайсона и блогера Джейка Пола. Его слова цитирует Boxing Scene:

"Ужасное сражение. Это был ужас. Это было выдавание желаемого за действительное для всех идиотов, которые думали, что получат Майка Тайсона из девяностых, который выйдет и оторвет кому-то голову.

Бокс впал в спячку. Бойцы не решаются быть велики, а мы застряли, принимая посредственные бои.

Послушайте как боец, а теперь и промоутер, знающий все тонкости, я должен сказать, что именно боксеры убивают спорт. Люди пытаются обвинить промоутеров, менеджеров или тренеров. Нет, это боксеры. Я был одним из них, и я могу сказать вам, что если мой лагерь призывал меня сразиться с кем-то, а я хотел сразиться с кем-то другим, мы собирались проводить поединок с тем, с кем хотел я.

Сегодняшние бойцы считают, что им недостаточно платят или они боятся проиграть. Например, когда Артуро Гатти и Мики Уорд не были самыми популярными бойцами и не получали больше денег, но мы уважаем их сегодня, потому что они дрались от всей души.

Бойцам UFC платят копейки, а они выходят со своими щитами. Сражаются, как взбалмошные. Но в боксе мы знаем результаты больших сражений еще до того, как они начинаются. Посмотрите на поединки Канело" – сказал специалист.