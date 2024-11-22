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Майк Тайсон и Джейк Пол отстранены от боёв
Пока на 24 дня
Фото: Getty Images
Легендарный 58-летний тяжеловес Майк Тайсон и популярный видеоблогер Джейк Пол отстранены от выступлений по медицинским показателям на 24 дня, пишет MMA Junkie.
Напомним, в ночь на 16 ноября в Арлингтоне (США) Майк Тайсон проиграл Джейку Полу единогласным решением судей по итогам восьми раундов боя.
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Для Джейка эта победа стала уже третьей в этом году, в то время как Тайсон проводил первый официальный поединок за последние 19 лет.
Для Майка Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Джейк Пол, в свою очередь, одержал 11-ю победу в своей карьере.
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