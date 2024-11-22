Оскар де ла Хойя предложил Джейку Полу бой за два чемпионских титула

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя предложил популярному блогеру Джейку Полу провести бой против действующего чемпиона мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе Хильберто Рамиреса.

"Джейк, если ты готов встретиться с Зурдо прямо сейчас, давай это сделаем. Он тебя нокаутирует", — написал Оскар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Пол свой последний бой проводил 15 ноября в Арлингтоне, где победил единогласным решением судей 58-летнего легендарного тяжеловеса Майка Тайсона.