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Оскар де ла Хойя предложил Джейку Полу бой за два чемпионских титула
Глава Golden Boy Promotions сделал заманчивое предложение
фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя предложил популярному блогеру Джейку Полу провести бой против действующего чемпиона мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе Хильберто Рамиреса.
"Джейк, если ты готов встретиться с Зурдо прямо сейчас, давай это сделаем. Он тебя нокаутирует", — написал Оскар на своей странице в социальных сетях.
Напомним, что Пол свой последний бой проводил 15 ноября в Арлингтоне, где победил единогласным решением судей 58-летнего легендарного тяжеловеса Майка Тайсона.
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