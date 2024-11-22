  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри: Боялся Усика, поэтому не смотрел на него
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри: Боялся Усика, поэтому не смотрел на него

Бокс
Обновлено

Британец поделился секретом

Фьюри: Боялся Усика, поэтому не смотрел на него

Фото: Getty Images

Новина українською

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал о первом бое с чемпионом WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

– Тайсон, некоторые говорят, что ты не проявил достаточно уважения перед началом боя, когда не смотрел на Александра.

– Я боялся его, поэтому я не смотрел на него.

– Александр, он проявил тебе достаточно уважения?

– Слушай, я уважаю Фьюри и знаю, что Тайсон тоже уважает меня. Это просто элемент шоу.

– Что ты чувствовал во время этого боя?

– Спокойствие.

Бой запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Оскар де ла Хойя предложил Джейку Полу бой за два чемпионских титула
yellow-arrow
Майк Тайсон и Джейк Пол отстранены от боёв
yellow-arrow
Оскар де ла Хойя – о поединке Тайсон-Пол: Это был просто ужас, бокс впал в спячку
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TNT Sports Boxing
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости