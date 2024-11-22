Фьюри: Боялся Усика, поэтому не смотрел на него

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал о первом бое с чемпионом WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

– Тайсон, некоторые говорят, что ты не проявил достаточно уважения перед началом боя, когда не смотрел на Александра.

– Я боялся его, поэтому я не смотрел на него.

– Александр, он проявил тебе достаточно уважения?

– Слушай, я уважаю Фьюри и знаю, что Тайсон тоже уважает меня. Это просто элемент шоу.

– Что ты чувствовал во время этого боя?

– Спокойствие.

Бой запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.