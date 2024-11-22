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Фьюри: При подготовке к реваншу буду сосредотачиваться не на элементах шоу, а на своей работе

Бокс

Британец рассказал о подготовке

Фьюри: При подготовке к реваншу буду сосредотачиваться не на элементах шоу, а на своей работе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и экс-чемпион Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказали о настрое и подготовке к реваншу, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

"Александр, чего ждать от реванша?"

"Просто подождите".

"Он нам не скажет. Что мы можем ожидать от тебя, Тайсон?"

"Все то же, что я делал раньше – хорошего бокса. Я могу хорошо двигаться не смотря на свой рост и вес, и это не есть нормой. И почему я должен убрать это? Люди мне говорят: "Ой, тебе нужно просто идти на Усика. Подошел и ударил его". Но если это было так просто сделать, почему этого не сделал Джошуа? Он очень сильный парень. Он боксировал так. Почему Дюбуа этого не сделал? Он тоже так боксировал. Эти парни ограничены, чего не скажешь обо мне, очень ограничены. Итак, человек, который будет так идти вперед на Усика станет для него подарком на Рождество".

"Ты понимаешь, Александр?"

Фьюри: "Он понимает, он не глуп. Итак, я боксер, который много двигается, наносит апперкоты, хуки, поэтому я собираюсь продолжать это делать. Но больше буду сосредотачиваться не на этом (элементах шоу), а на своей работе, что может стать путем к победе".

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Источник:
TNT Sports Boxing
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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