Эксперт: Если Фьюри проиграет снова, то это отправит его куда-то подальше от главных действующих лиц дивизиона

Постоянный эксперт бокса ProBox TV, бывший обладатель титулов в двух весовых категориях американец Пол Малиньяджи высказал мнение о предстоящем супертяжёлом мегафайте, реванше между объединённым чемпионом из Украины Александром Усиком (22-0, 14 КО) и бывшим чемпионом из Британии Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

"Фьюри знает, что это та ситуация, в которой он обязан побеждать. На текущий момент ты уже в возрасте, и ты выходишь после этого большого поражения. Если ты проиграешь снова, это своего рода отправит тебя куда-то подальше от главных действующих лиц дивизиона. И опасных боёв там будет предостаточно. Действительно ли ты захочешь вернуться назад в топ на текущий момент времени в твоей жизни, когда ты заработал денег, когда тебе комфортно? Ты сейчас в таком возрасте, что тяжело построить себя снова. Тут должна сыграть роль психология Фьюри. Он всегда показывал нам, что он может это сделать, когда ему нужно было быть супер сфокусированным. Я верю, что это будет присутствовать. Мой вопрос в том, вытянет ли его физика в таком возрасте? Иногда твой разум хочет быть там, но твоё тело в определённом возрасте может уже не потянуть. Я не знаю, я реально не знаю. Он не всегда жил отличной жизнью между боями, и это как бы состаривает тебя ещё быстрее, так что давайте посмотрим. Если он правильно настроится, а похоже, что так и будет, сможет ли он подтянуть физическую часть в этом возрасте?"

"Да, в первой половине первого боя Фьюри проделал отличную работу, но ответ Усика был всегда вопросом времени. Потому что Усик постоянно оказывал на него психологическое давление, резал ринг, оказывал физический прессинг. Он принуждал его совершать ошибки, и в определённый момент к этому всё и пришло. Фьюри так и не воспользовался своим прессингом, он позволил это делать Усику, позволил ему резать ринг и привёл самого себя к напряжению и давлению, несмотря на тот факт, что Фьюри хорошо боксировал. Он постоянно чувствовал это напряжение, психологическое страдание, и в итоге это переросло в ошибку, из-за которой всё сломалось. Из этой ошибки Усик смог повернуть всё в свою пользу".