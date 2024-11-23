Белью дал советы Фьюри перед реваншем против Усика

Бывший британский супертяж Тони Белью дал советы своему соотечественнику Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед поединком-реваншем против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) .

"Послушаете, будь я таким габаритным парнем, как Тайсон Фьюри, я вторгся бы в россию, не говоря уже о том, чтобы набросится на Усика. Да, конечно, у Тайсона есть шанс. Но думаю ли, что он это сделает? Нет.

Фьюри – действительно хороший боец. Он уникален. Посмотрите, как парень двигается со своим весом" – сказал Тони.