Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри рассказал, как отреагировал на объявление Усика победителем их первого боя
Довольно философская позиция
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) вспомнил первый поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и рассказал, как отреагировал на победу именно украинского бойца.
"Я знал, что это было близкое сражение. Я думал, что сделал достаточно, но, слушайте, я не жалуюсь. Он одержал победу, и я рад за него. Я поздравил его, пожал ему руку и поцеловал. Я был рад, что мы оба вернемся домой к нашим семьям в безопасности. Боксеры или шоумены – это наша работа, здесь нет ничего личного.
Это боксерский поединок. Итак, когда ты находишься на ринге, ты хочешь победить, но в противном случае ты тоже должен быть рад. Мой отец всегда говорил мне: "Если ты проиграл бой, пожми сопернику руку и похвали его", вот и все" – сказал Тайсон.
Напомним, что ранее Белью
Популярное сейчас
- "Я совершил, наверное, единственную ошибку в своей жизни": Рац - о части своей карьеры
- В ГУР знают о планах России по разделу Украины на три части
- "Ребята, надо в футбол играть, а не в грязи валяться", - так говорил Рыкун
- Украинский олимпийский чемпион по боксу рассказал, планирует ли переходить в профессионалы
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО