Фьюри рассказал, как отреагировал на объявление Усика победителем их первого боя

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) вспомнил первый поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и рассказал, как отреагировал на победу именно украинского бойца.

"Я знал, что это было близкое сражение. Я думал, что сделал достаточно, но, слушайте, я не жалуюсь. Он одержал победу, и я рад за него. Я поздравил его, пожал ему руку и поцеловал. Я был рад, что мы оба вернемся домой к нашим семьям в безопасности. Боксеры или шоумены – это наша работа, здесь нет ничего личного.

Это боксерский поединок. Итак, когда ты находишься на ринге, ты хочешь победить, но в противном случае ты тоже должен быть рад. Мой отец всегда говорил мне: "Если ты проиграл бой, пожми сопернику руку и похвали его", вот и все" – сказал Тайсон.