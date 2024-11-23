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Фьюри ошарашил болельщиков формой перед поединком против Усика. Фото
Вот это его разнесло
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) показал свою физическую форму перед поединком-реваншем против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Судя по снимку, становится ясно, что "цыганский король" основную ставку в следующем бою ставит на набранный вес и силу удара, а не на скорость и выносливость.
Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря, а местом его проведения станет как и в первый раз Саудовская Аравия.
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