Фьюри ошарашил болельщиков формой перед поединком против Усика. Фото

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) показал свою физическую форму перед поединком-реваншем против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Судя по снимку, становится ясно, что "цыганский король" основную ставку в следующем бою ставит на набранный вес и силу удара, а не на скорость и выносливость.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря, а местом его проведения станет как и в первый раз Саудовская Аравия.