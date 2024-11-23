Усик: Я не хотел наносить Тайсону вред, просто боксировал

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) вспомнил первый бой против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и рассказал, почему его целью не был нокаут.

"Я не хотел наносить ему вреда. Я просто боксировал. Мне не нужно это делать. Я знаю, что такое бокс. Я знаю, что он поедет домой к детям, жене. Это плохо, когда ты наносишь вред своему оппоненту.

Я считаю, что рефери мог остановить бой? Я об этом не думаю. Добил бы я Фьюри, если бы у меня было еще 20 секунд в девятом раунде? Это все просто мысли – если бы" – сказал украинец.