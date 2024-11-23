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Усик: Я не хотел наносить Тайсону вред, просто боксировал

Бокс
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Детали от украинца

Усик: Я не хотел наносить Тайсону вред, просто боксировал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) вспомнил первый бой против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и рассказал, почему его целью не был нокаут.

"Я не хотел наносить ему вреда. Я просто боксировал. Мне не нужно это делать. Я знаю, что такое бокс. Я знаю, что он поедет домой к детям, жене. Это плохо, когда ты наносишь вред своему оппоненту.

Я считаю, что рефери мог остановить бой? Я об этом не думаю. Добил бы я Фьюри, если бы у меня было еще 20 секунд в девятом раунде? Это все просто мысли – если бы" – сказал украинец.

Напомним, что ранее Фьюри ошарашил болельщиков формой перед поединком против Усика.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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