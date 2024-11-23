Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Я не хотел наносить Тайсону вред, просто боксировал
Детали от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) вспомнил первый бой против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и рассказал, почему его целью не был нокаут.
"Я не хотел наносить ему вреда. Я просто боксировал. Мне не нужно это делать. Я знаю, что такое бокс. Я знаю, что он поедет домой к детям, жене. Это плохо, когда ты наносишь вред своему оппоненту.
Я считаю, что рефери мог остановить бой? Я об этом не думаю. Добил бы я Фьюри, если бы у меня было еще 20 секунд в девятом раунде? Это все просто мысли – если бы" – сказал украинец.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Ротань прокомментировал информацию о заинтересованности Шахтера в Калюжном
- "Я совершил, наверное, единственную ошибку в своей жизни": Рац - о части своей карьеры
- Определена корзина молодежной сборной Украины перед жеребьевкой Евро-2025
- Украинский олимпийский чемпион по боксу рассказал, планирует ли переходить в профессионалы
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО