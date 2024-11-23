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Фьюри: Мои реванши завершаются только одним результатом. Фото
Как ребенок
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. "Цыганский король" оставил предупреждение украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику (22-0; 14 КО) перед их поединком-реваншем. Соответствующий пост Тайсон опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Мои реванши завершаются только одним результатом"
Напомним, что ранее Фьюри
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