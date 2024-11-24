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Фьюри записал обращение к Усику: Я верну свое. Видео

Бокс

Настроен решительно

Фьюри записал обращение к Усику: Я верну свое. Видео

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) проводит подготовку к реваншу против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). "Цыганский король" записал видео из своего тренировочного лагеря и пообещал вернуть свои пояса 21 декабря.

"4 недели до самого грандиозного поединка года, самого большого боя в боксе – между мной и Александром Усиком. Я иду к этому, я сейчас в форме, готовьтесь. Не могу дождаться 21 декабря, чемпионские пояса снова будут моими"

Напомним, что ранее Усик вспомнил, почему не нокаутировал Фьюри.

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