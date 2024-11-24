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Фьюри записал обращение к Усику: Я верну свое. Видео
Настроен решительно
фото - boxingscene.com
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) проводит подготовку к реваншу против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). "Цыганский король" записал видео из своего тренировочного лагеря и пообещал вернуть свои пояса 21 декабря.
"4 недели до самого грандиозного поединка года, самого большого боя в боксе – между мной и Александром Усиком. Я иду к этому, я сейчас в форме, готовьтесь. Не могу дождаться 21 декабря, чемпионские пояса снова будут моими"
Tyson Fury on Instagram today, four weeks out from the Oleksandr Usyk rematch on Dec 21st: “The belts are gonna be mine again.”— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 23, 2024
[???? @Tyson_Fury] pic.twitter.com/uwRpydTu9G
Напомним, что ранее Усик
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