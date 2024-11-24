Шакур публично обратился к Ломаченко и призвал его завершить с боксом

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) обратился к украинскому чемпиону по версии IBF Василию Ломаченко (18-3; 12 КО) и призвал его завершать с профессиональным боксом. Соответствующий пост американец разместил на своей странице в Твиттер:

"Не буду лгать, Василий Ломаченко меня пугает. Мягкая задница должна уйти на пенсию, если он больше не хочет участвовать в больших боях" – написал Шакур.