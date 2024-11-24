Фьюри рассказал о своем пути к победе в реванше против Усика

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, изменит ли свою стратегию в реванше против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) по сравнению с первым поединком.

"Что вы можете ожидать от меня? В реванше будет практически то же, что я делал до этого – хороший бокс. Для человека моих габаритов и с моим весом ненормально, что я способен боксировать, двигаться и ускользать. Так почему мне убирать это со своего арсенала?

Люди говорят мне: "Тебе надо идти вперед на Усика, изматывать его и бить". Но если это так просто с ним сделать, почему такой большой и сильный парень, как Джошуа, этого не сделал? Он сражался, спрятавшись за блоком. Почему это не сделал Дюбуа? Они все дрались за блоком. Эти ребята очень ограничены по сравнению со мной. Если человек идет на Усика, спрятавшись за блоком, это ранний рождественский подарок для него.

Так что я буду боксером, буду идти, ускользать, бить апперкоты и хуки. Я буду делать это, но более сфокусировано. Я буду сосредоточенно делать свою работу. Думаю, это мой путь к победе" – сказал Фьюри.