Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри рассказал о своем пути к победе в реванше против Усика
Посмотрим, куда он приведет
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, изменит ли свою стратегию в реванше против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) по сравнению с первым поединком.
"Что вы можете ожидать от меня? В реванше будет практически то же, что я делал до этого – хороший бокс. Для человека моих габаритов и с моим весом ненормально, что я способен боксировать, двигаться и ускользать. Так почему мне убирать это со своего арсенала?
Люди говорят мне: "Тебе надо идти вперед на Усика, изматывать его и бить". Но если это так просто с ним сделать, почему такой большой и сильный парень, как Джошуа, этого не сделал? Он сражался, спрятавшись за блоком. Почему это не сделал Дюбуа? Они все дрались за блоком. Эти ребята очень ограничены по сравнению со мной. Если человек идет на Усика, спрятавшись за блоком, это ранний рождественский подарок для него.
Так что я буду боксером, буду идти, ускользать, бить апперкоты и хуки. Я буду делать это, но более сфокусировано. Я буду сосредоточенно делать свою работу. Думаю, это мой путь к победе" – сказал Фьюри.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Более тысячи ликвидированных россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Кобин: Не знаю, сколько терпения будет у президента. Из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег
- Динамо и Шахтер на классе берут свое, победы Зинченко и Цыганкова, тотальное фиаско Ман Сити, ничья Миколенка и Ярмолюка. Главные новости за 23 ноября
- Фьюри ошарашил болельщиков формой перед поединком против Усика. Фото
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Кипер Александрии назвал причины перехода в израильский клуб