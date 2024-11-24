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Белью рассказал, что нужно сделать Фьюри для победы над Усиком

Бокс
Обновлено

Довольно неплохой совет

Белью рассказал, что нужно сделать Фьюри для победы над Усиком

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяж Тони Белью дал советы своему соотечественнику Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед поединком-реваншем против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) .

"Фьюри нельзя разрешать Усику быть агрессором. Это меня удивило. Я был одним из немногих аналитиков, ставивших на Усика перед их боем. Все считали, что Фьюри будет слишком большим, сильным и тяжелым. Всем, кто меня слушал, я говорил, что Усик победит. Я просто не представлял, что он победит Тайсона Фьюри, будучи агрессором.

Это неожиданно застало Фьюри и других. В этот раз Тайсон просто так этого не оставит. Он будет куда более сообразительным и осведомленным" – сказал Белье.

Напомним, ранее Шакур публично обратился к Ломаченко и призвал его завершить с боксом.

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