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Кличко записал обращение к Рогану: Ты повторяешь путинскую пропаганду

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Кличко записал обращение к Рогану: Ты повторяешь путинскую пропаганду

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса Владимир Кличко записал видео-обращение к известному американскому ведущему и комментатору Джо Рогану, ранее заявившему о необходимости прекратить военную помощь США для Украины.

"Джо Роган, я прослушал твой последний подкаст. Посылаю тебе это видео, чтобы ты знал, что я не соглашаюсь.

Ты говоришь об этом американском оружии, которое посылается в Украину, что, по твоему мнению, приведет к Третьей мировой войне. Позволь мне сказать тебе, что ты повторяешь пропаганду путина.

Путинская россия в беде, поэтому они хотят напугать тебя и таких, как ты. Его война должна была длиться три дня, а она длится уже три года благодаря героизму и жертвам моего народа.

Потому ты используешь единственное оружие, которое путин действительно планирует использовать: пропаганду. И это оружие действительно ослабляет наши демократии.

Путинская россия хочет уничтожить Украину тихо, они хотят, чтобы Америка была тихой. Не большой, но тихой. Великая Америка – не та Америка, которая отказывается от стран, защищающих свободу своей жизнью.

Если коротко, то у меня есть несколько существенных разногласий. Если ты пригласишь меня на подкаст, мы могли бы их обсудить. Как свободные люди" – сказал Кличко в обращении.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал о своем пути к победе в реванше против Усика.

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Владимир Кличко
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