  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик назвал наиболее перспективного супертяжа на будущее
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик назвал наиболее перспективного супертяжа на будущее

Бокс

Интересный выбор

Усик назвал наиболее перспективного супертяжа на будущее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, кто по его мнению будет доминировать в "королевском" дивизионе в ближайшем будущем. Слова нашего соотечественника цитирует портал Secondsout.

"Мозес Итаума – это будущее нашего дивизиона" – коротко ответил Усик.

Напомним, что свой следующий поединок Саша проведет 21 декабря в Саудовской Аравии, а его соперником станет британец Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО). Первое сражение между спортсменами завершилось победой украинца раздельным решением судей.

Фьюри рассказал о своем пути к победе в реванше против Усика

По теме
yellow-arrow
Кажется, Джошуа готов завершить карьеру, об этом прямо заявил его промоутер
yellow-arrow
Кличко записал обращение к Рогану: Ты повторяешь путинскую пропаганду
yellow-arrow
Белью рассказал, что нужно сделать Фьюри для победы над Усиком
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости