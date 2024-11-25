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Усик назвал наиболее перспективного супертяжа на будущее
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, кто по его мнению будет доминировать в "королевском" дивизионе в ближайшем будущем. Слова нашего соотечественника цитирует портал Secondsout.
"Мозес Итаума – это будущее нашего дивизиона" – коротко ответил Усик.
Напомним, что свой следующий поединок Саша проведет 21 декабря в Саудовской Аравии, а его соперником станет британец Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО). Первое сражение между спортсменами завершилось победой украинца раздельным решением судей.
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