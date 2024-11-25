Кажется, Джошуа готов завершить карьеру, об этом прямо заявил его промоутер

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что его подопечный, супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в следующем году скорее всего завершит профессиональную карьеру.

"Это может быть последний год Джошуа в спорте. Он хотел драться 22 февраля, но, к сожалению, нам пришлось отклонить его предложение и сказать "нет", потому что мы не можем позволить себе не сделать это правильно.

Если тебя снова поразит Дюбуа, то придется серьезно подумать о своем будущем. У нас есть последний раздел в этой карьере, который мы должны пройти на 100 процентов.

Итак, когда он вернется в мае или июне или когда бы это ни было, он должен быть готов физически и морально на 100 процентов. Он так сильно хочет провести реванш из Дюбуа" – сказал Хирн.

Напомним, что свой последний поединок Джошуа провел 21 сентября в Лондоне против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) и проиграл ему нокаутом в 5 раунде.