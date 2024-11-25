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Бывший соперник Усика назвал украинца лучшим супертяжем в истории
Совершенно справедливо
Фото: Getty Images
Бывший британский супертяж Тони Белью назвал своего экс-оппонента, украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) лучшим представителем "королевского" дивизиона в истории.
"Это невероятно, что человек с ростом 191 см и весом всего 100 кг смог издеваться над этим великаном, весящим 127 кг и ростом 206 см. Но именно это и случилось. Эффекта неожиданности в реванше уже не будет.
В конце концов Усик – лучший врожденный боксер сверхтяжелого веса, которого я когда-либо видел. Я никогда не думал, что он будет достаточно велик для этой категории.
Считаю ли я, что у Фьюри нет шансов? Совершенно нет. Но я думаю, что он победит? Нет. Я снова поставил бы на Усика. Думаю, это будет очень близкое сражение, и Усик победит по очкам" – сказал Тони.
Напомним, что ранее Усик
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