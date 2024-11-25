Фьюри тренируется на Мальте, гуляет по улицам и посещает святые места. Фото

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Цыганский король проводит подготовку к реваншу против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) на Мальте и в свободное от тренировок время любит походить по улицам одного из старейших городов страны. Соответствующие снимки Тайсон разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик назвал наиболее перспективного супертяжа на будущее.