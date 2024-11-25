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Фьюри тренируется на Мальте, гуляет по улицам и посещает святые места. Фото

Бокс
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Физическое с духовным

Фьюри тренируется на Мальте, гуляет по улицам и посещает святые места. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Цыганский король проводит подготовку к реваншу против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) на Мальте и в свободное от тренировок время любит походить по улицам одного из старейших городов страны. Соответствующие снимки Тайсон разместил на своей официальной странице в Instagram.

Фьюри тренируется на Мальте, гуляет по улицам и посещает святые места. Фото - изображение 1Фьюри тренируется на Мальте, гуляет по улицам и посещает святые места. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Усик назвал наиболее перспективного супертяжа на будущее.

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