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Фьюри тренируется на Мальте, гуляет по улицам и посещает святые места. Фото
Физическое с духовным
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Цыганский король проводит подготовку к реваншу против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) на Мальте и в свободное от тренировок время любит походить по улицам одного из старейших городов страны. Соответствующие снимки Тайсон разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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