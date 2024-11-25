Анонс нового поединка: Пол заинтриговал сообщением в Твиттер

Известный блоггер Джейк Пол на своей официальной странице в Твиттер разместил пост, в котором намекнул на возможное скорое объявление его следующего поединка.

"Впереди большая неделя. Старые эгоцентрические люди, пытающиеся изменить бокс, никогда не сработают. У меня есть волшебная палочка. Скоро будет объявление" – написал американец.

Напомним, что в своем крайнем поединке Пол победил легендарного Майка Тайсона единогласным решением судей по итогам 8 раундов.