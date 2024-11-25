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Анонс нового поединка: Пол заинтриговал сообщением в Твиттер
Кто станет жертвой на этот раз
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный блоггер Джейк Пол на своей официальной странице в Твиттер разместил пост, в котором намекнул на возможное скорое объявление его следующего поединка.
"Впереди большая неделя. Старые эгоцентрические люди, пытающиеся изменить бокс, никогда не сработают. У меня есть волшебная палочка. Скоро будет объявление" – написал американец.
Напомним, что в своем крайнем поединке Пол победил легендарного Майка Тайсона единогласным решением судей по итогам 8 раундов.
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