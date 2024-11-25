  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Анонс нового поединка: Пол заинтриговал сообщением в Твиттер
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анонс нового поединка: Пол заинтриговал сообщением в Твиттер

Бокс

Кто станет жертвой на этот раз

Анонс нового поединка: Пол заинтриговал сообщением в Твиттер

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный блоггер Джейк Пол на своей официальной странице в Твиттер разместил пост, в котором намекнул на возможное скорое объявление его следующего поединка.

"Впереди большая неделя. Старые эгоцентрические люди, пытающиеся изменить бокс, никогда не сработают. У меня есть волшебная палочка. Скоро будет объявление" – написал американец.

Напомним, что в своем крайнем поединке Пол победил легендарного Майка Тайсона единогласным решением судей по итогам 8 раундов.

Бывший соперник Усика назвал украинца лучшим супертяжем в истории

По теме
yellow-arrow
Фьюри тренируется на Мальте, гуляет по улицам и посещает святые места. Фото
yellow-arrow
Бывший соперник Усика назвал украинца лучшим супертяжем в истории
yellow-arrow
Кажется, Джошуа готов завершить карьеру, об этом прямо заявил его промоутер
Джейк Пол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости