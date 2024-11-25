Уайт уверен в счастливом будущем для Джошуа

Британский супетяж Диллиан Уайт (30-3; 20 КО) поделился мыслями по поводу будущего своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"У него все еще много осталось в резервуаре, и он все еще имеет большое преимущество.

Как вы можете увидеть в поединке, он все еще большой ударник. Он заставил Дюбуа устать до того, как Дюбуа нанес завершающий удар. Он молодой, сильный, имеет отличную форму. У него все еще будет много сражений. Люди слишком много отмечают поражение в боксе в тяжелом весе. Поэтому поединки не так часто случаются.

Их не устраивают, потому что люди делают большой акцент на победе, поражении или ничьей вместо того, чтобы наслаждаться тем фактом, что два лучших парня сейчас дерутся друг с другом, чего не было несколько лет назад" – сказал Уайт.