  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайт уверен в счастливом будущем для Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайт уверен в счастливом будущем для Джошуа

Бокс

Слишком оптимистично

Уайт уверен в счастливом будущем для Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский супетяж Диллиан Уайт (30-3; 20 КО) поделился мыслями по поводу будущего своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"У него все еще много осталось в резервуаре, и он все еще имеет большое преимущество.

Как вы можете увидеть в поединке, он все еще большой ударник. Он заставил Дюбуа устать до того, как Дюбуа нанес завершающий удар. Он молодой, сильный, имеет отличную форму. У него все еще будет много сражений. Люди слишком много отмечают поражение в боксе в тяжелом весе. Поэтому поединки не так часто случаются.

Их не устраивают, потому что люди делают большой акцент на победе, поражении или ничьей вместо того, чтобы наслаждаться тем фактом, что два лучших парня сейчас дерутся друг с другом, чего не было несколько лет назад" – сказал Уайт.

Напомним, ранее промоутер Джошуа анонсировал завершение карьеры британца.

По теме
yellow-arrow
Анонс нового поединка: Пол заинтриговал сообщением в Твиттер
yellow-arrow
Фьюри тренируется на Мальте, гуляет по улицам и посещает святые места. Фото
yellow-arrow
Бывший соперник Усика назвал украинца лучшим супертяжем в истории
Энтони Джошуа Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
skysports
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости