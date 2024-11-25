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Тони Беллью сделал прогноз на бой Усика и Фьюри

Бокс

Британец не сбрасывает Тайсона со счетов

Тони Беллью сделал прогноз на бой Усика и Фьюри

Фото: The Independent

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира, британец Тони Беллью высказался о предстоящем реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри.

"Считаю ли я, что у Фьюри нет шансов? Точно нет. Считаю ли я, что он победит? Нет. Я снова отдам предпочтение Усику. Думаю, что будет очень близкий бой и Усик победит по очкам", — приводит слова Беллью издание Daily Express.

Напомним, что первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

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Александр Усик Тайсон Фьюри Тони Беллью
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