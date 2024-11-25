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Тони Беллью сделал прогноз на бой Усика и Фьюри
Британец не сбрасывает Тайсона со счетов
Фото: The Independent
Бывший чемпион мира, британец Тони Беллью высказался о предстоящем реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри.
"Считаю ли я, что у Фьюри нет шансов? Точно нет. Считаю ли я, что он победит? Нет. Я снова отдам предпочтение Усику. Думаю, что будет очень близкий бой и Усик победит по очкам", — приводит слова Беллью издание Daily Express.
Напомним, что первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).
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