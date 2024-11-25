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Тайсон Фьюри: 21 декабря пояса снова станут моими!

Бокс

Британец усердно готовится к поединку

Тайсон Фьюри: 21 декабря пояса снова станут моими!

Фото: The Guardian

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем реванше с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

"Осталось четыре недели до самого крупного боя года. Самого крупного боя в боксе. Я и Усик. И я буду в отличной форме. Жду не дождусь. 21 декабря пояса снова станут моими!" — приводит слова Фьюри портал Boxing Social.

Напомним, реванш Александра и Тайсона состоится 21 декабря также в Эр-Рияде и станет главным событием боксёрского вечера.

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Комментарии
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Bаrcelinius
25.11.2024 в 18:54
А они твоими никогда и не были, кроме Вэ Бэ Цэ.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
25.11.2024 в 18:54
А они твоими никогда и не были, кроме Вэ Бэ Цэ.
Ответить
0
0

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