Тайсон Фьюри: 21 декабря пояса снова станут моими!

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем реванше с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

"Осталось четыре недели до самого крупного боя года. Самого крупного боя в боксе. Я и Усик. И я буду в отличной форме. Жду не дождусь. 21 декабря пояса снова станут моими!" — приводит слова Фьюри портал Boxing Social.

Напомним, реванш Александра и Тайсона состоится 21 декабря также в Эр-Рияде и станет главным событием боксёрского вечера.