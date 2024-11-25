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Тайсон Фьюри: 21 декабря пояса снова станут моими!
Британец усердно готовится к поединку
Фото: The Guardian
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем реванше с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
"Осталось четыре недели до самого крупного боя года. Самого крупного боя в боксе. Я и Усик. И я буду в отличной форме. Жду не дождусь. 21 декабря пояса снова станут моими!" — приводит слова Фьюри портал Boxing Social.
Напомним, реванш Александра и Тайсона состоится 21 декабря также в Эр-Рияде и станет главным событием боксёрского вечера.
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