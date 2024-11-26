Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри признал очевидное и назвал самого тяжелого соперника в карьере
Наконец-то адекватность
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, кто был самым тяжелым соперником в его многолетней профессиональной карьере. Слова боксера цитирует FTTV Boxing:
"Я считаю, что он (Усик – прим) лучший соперник, с которым я когда-нибудь встречался. Раньше я сражался с чемпионами мира, раньше сражался с золотыми медалистами Олимпийских игр. Но я никогда раньше не дрался с чемпионом мира в двух дивизионах в тяжелом весе. Это ставит его на вершину всего этого" – сказал Тайсон.
Ранее на вопрос о самом тяжелом оппоненте в карьере Фьюри безапелляционно называл имя Деонтея Уайлдера.
Популярное сейчас
- Тренер Металлиста 1925 рассказал о трансферных планах на зимнее межсезонье
- Ливерпуль или Тоттенхэм? Забарный ответил на важный вопрос о своей карьере
- "Делегат получил 2500 гривен. Но, кто вообще пишет о взятке?!": новые подробности скандала в матче Кубка Украины
- Шакур публично обратился к Ломаченко и призвал его завершить с боксом
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса