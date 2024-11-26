Фьюри признал очевидное и назвал самого тяжелого соперника в карьере

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, кто был самым тяжелым соперником в его многолетней профессиональной карьере. Слова боксера цитирует FTTV Boxing:

"Я считаю, что он (Усик – прим) лучший соперник, с которым я когда-нибудь встречался. Раньше я сражался с чемпионами мира, раньше сражался с золотыми медалистами Олимпийских игр. Но я никогда раньше не дрался с чемпионом мира в двух дивизионах в тяжелом весе. Это ставит его на вершину всего этого" – сказал Тайсон.

Ранее на вопрос о самом тяжелом оппоненте в карьере Фьюри безапелляционно называл имя Деонтея Уайлдера.