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Фьюри признал очевидное и назвал самого тяжелого соперника в карьере

Бокс
Обновлено

Наконец-то адекватность

Фьюри признал очевидное и назвал самого тяжелого соперника в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, кто был самым тяжелым соперником в его многолетней профессиональной карьере. Слова боксера цитирует FTTV Boxing:

"Я считаю, что он (Усик – прим) лучший соперник, с которым я когда-нибудь встречался. Раньше я сражался с чемпионами мира, раньше сражался с золотыми медалистами Олимпийских игр. Но я никогда раньше не дрался с чемпионом мира в двух дивизионах в тяжелом весе. Это ставит его на вершину всего этого" – сказал Тайсон.

Ранее на вопрос о самом тяжелом оппоненте в карьере Фьюри безапелляционно называл имя Деонтея Уайлдера.

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