Один из самых известных тренеров в боксе дал советы Фьюри перед реваншем против Усика

Известный боксерский тренер Андре Розье дал советы британскому супертяжеловесу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед поединком-реваншем против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует SecondOut:

"Я думаю, что мы можем увидеть повторение, если Фьюри не сделает коррективы. Тайсон хорошо начал бой, а потом я не знаю, что произошло. В один момент казалось, что Фьюри дурачился, но он пропустил удар, и после этого началось его падение. Если он серьезно не отнесется к бою и не перестанет обманываться, то я думаю, что мы получим повторение того, что увидели в первом поединке" – сказал специалист.