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Розье: Отказ от реванша – правильный шаг для Джошуа
Он не готов сражаться
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный тренер Андре Розье считает правильным выбор Эдди Хирна не устраивать поединок-реванш между Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует Second Out:
"Отказ от реванша – правильный шаг для Джошуа. В бою с Дюбуа его уничтожили. Джошуа наделал очень много ошибок, а Дюбуа становился все лучше и лучше.
Дюбуа победил Джаррелла Миллера и Филиппа Хрговича. Ожидалось, что Хргович его уничтожит, но он вышел как босс в игре. Затем он победил Джошуа. Сейчас нужно оставить Даниеля в покое, он в огне" – сказал специалист.
Напомним, что ранее Розье дал
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