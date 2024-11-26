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Розье: Отказ от реванша – правильный шаг для Джошуа

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Он не готов сражаться

Розье: Отказ от реванша – правильный шаг для Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный тренер Андре Розье считает правильным выбор Эдди Хирна не устраивать поединок-реванш между Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует Second Out:

"Отказ от реванша – правильный шаг для Джошуа. В бою с Дюбуа его уничтожили. Джошуа наделал очень много ошибок, а Дюбуа становился все лучше и лучше.

Дюбуа победил Джаррелла Миллера и Филиппа Хрговича. Ожидалось, что Хргович его уничтожит, но он вышел как босс в игре. Затем он победил Джошуа. Сейчас нужно оставить Даниеля в покое, он в огне" – сказал специалист.

Напомним, что ранее Розье дал советы Фьюри перед реваншем против Усика.

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Энтони Джошуа Андре Розье
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