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Промоутер Джошуа рассказал о приоритетах своего подопечного в ближайшем будущем
Возможно он прав
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на ближайшее время и очертил соперников, перспективных для "Эй-Джея".
"Я думаю, что бой Фьюри против Джошуа – это лучший вариант, честно говоря. Но люди продолжают мне говорить: "Эй Джей" не хочет реванш из Дюбуа. Это не так. Джошуа не будет драться с Даниэлем 22 февраля, но все еще хочет этого сражения. Возможно, это произойдет в мае или июне. Для Дюбуа поединок против Джошуа по-прежнему самый большой вариант из возможных" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Розье
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