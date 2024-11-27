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Промоутер Джошуа рассказал о приоритетах своего подопечного в ближайшем будущем

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Возможно он прав

Промоутер Джошуа рассказал о приоритетах своего подопечного в ближайшем будущем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на ближайшее время и очертил соперников, перспективных для "Эй-Джея".

"Я думаю, что бой Фьюри против Джошуа – это лучший вариант, честно говоря. Но люди продолжают мне говорить: "Эй Джей" не хочет реванш из Дюбуа. Это не так. Джошуа не будет драться с Даниэлем 22 февраля, но все еще хочет этого сражения. Возможно, это произойдет в мае или июне. Для Дюбуа поединок против Джошуа по-прежнему самый большой вариант из возможных" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее Розье дал советы команде Джошуа.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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