Промоутер Джошуа рассказал о приоритетах своего подопечного в ближайшем будущем

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на ближайшее время и очертил соперников, перспективных для "Эй-Джея".

"Я думаю, что бой Фьюри против Джошуа – это лучший вариант, честно говоря. Но люди продолжают мне говорить: "Эй Джей" не хочет реванш из Дюбуа. Это не так. Джошуа не будет драться с Даниэлем 22 февраля, но все еще хочет этого сражения. Возможно, это произойдет в мае или июне. Для Дюбуа поединок против Джошуа по-прежнему самый большой вариант из возможных" – сказал Хирн.