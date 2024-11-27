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Чисора теряет соперника и срочно ищет нового
Неприятная ситуация для Дерека
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора (35-13; 23 КО) пока не знает, против кого выйдет на ринг 8 февраля 2025 года. Первоначально планировалось, что следующим его оппонентом станет американец Джарел Миллер (26-1-2; 22 КО). Однако ходят слухи, что стороны пока не могут договориться о финансовой стороне вопроса, а команда Чисоры уже начала искать для своего подопечного нового соперника.
Свой последний поединок Дерек провел 27 июля этого года, когда почти сенсационно побил своего соотечественника Джо Джойса (16-3; 14 КО). В далеком 2020 году Чисора встречался с тогда еще перспективным украинским супертяжем, а сейчас чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и проиграл ему единогласным решением судей.
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