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Президент WBC заверил, что организация поддержит бой Дюбуа против победителя реванша Усик-Фьюри
Принципиальная позиция
Фото: fightnews.info
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман подтвердил, что структура в его подчинении поддержит организацию поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО) и победителем реванша Усик-Фьюри за титул абсолютного чемпиона.
"Мы не промоутеры, потому не можем рекламировать поединки, но WBC всегда поддерживала объединительные бои и особенно если на кону абсолютный титул. Мне хотелось бы увидеть, как Дюбуа встретится с победителем реванша Усик – Фьюри. Это будет сенсационное сражение.
Мы должны попытаться совершить лучшие противостояния. Это цель существования нашей организации. Сейчас нет смысла назначать обязательного претендента" – сказал Сулейман.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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