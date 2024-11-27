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Президент WBC заверил, что организация поддержит бой Дюбуа против победителя реванша Усик-Фьюри

Бокс

Принципиальная позиция

Президент WBC заверил, что организация поддержит бой Дюбуа против победителя реванша Усик-Фьюри

Фото: fightnews.info

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Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман подтвердил, что структура в его подчинении поддержит организацию поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО) и победителем реванша Усик-Фьюри за титул абсолютного чемпиона.

"Мы не промоутеры, потому не можем рекламировать поединки, но WBC всегда поддерживала объединительные бои и особенно если на кону абсолютный титул. Мне хотелось бы увидеть, как Дюбуа встретится с победителем реванша Усик – Фьюри. Это будет сенсационное сражение.

Мы должны попытаться совершить лучшие противостояния. Это цель существования нашей организации. Сейчас нет смысла назначать обязательного претендента" – сказал Сулейман.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал о приоритетах своего подопечного в ближайшем будущем.

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Источник:
skysports.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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