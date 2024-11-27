Легендарный экс-чемпион раскритиковал Фьюри за подготовку к поединкам

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях британец Дюк Маккензи подверг критике своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) за подготовку к поединкам.

"Фьюри не живет, не ест и не говорит как спортсмен, хотя это должно делать. Бои выигрываются и проигрываются в промежутках между поединками. Мы знаем, что Тайсон в этот промежуток взрывается, набирает массу, а потом ему приходится гонять этот лишний вес.

Теперь он пытается нам сказать, что он станет больше и лучше, но этим не победить Усика. Это действительно так. Он набирает вес, потому что думает: "На этот раз я буду издеваться над Усиком. Я выйду, свалю его с ног и выдержу его удары, потому что в этот раз больше я". Могу сказать, что все это Тайсону не поможет.

В таком случае Фьюри станет более медленным и предсказуемым. Он будет пропускать гораздо больше ударов и начнет это делать гораздо раньше" – сказал боксер.