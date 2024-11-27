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Легендарный ринг-анонсер Баффер: Бой Усик-Фьюри ждет весь мир

Бокс
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Это правда

Легендарный ринг-анонсер Баффер: Бой Усик-Фьюри ждет весь мир

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский ринг-анонсер Майкл Баффер прокомментировал свои ожидания от поединка-реванша между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Реванш, которого ждет весь мир. Приготовьтесь к борьбе. Невероятное сражение с выдающимся андеркардом" – написал Майкл на своей странице в Твиттер.

Есть большая вероятность, что господин Баффер будет работать на поединке Усик-Фьюри 2.

Легендарный экс-чемпион раскритиковал Фьюри за подготовку к поединкам

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