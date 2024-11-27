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В списке экс-чемпион UFC. Райан Гарсия назвал желаемых соперников
Планы грандиозные
Фото: globallookpress.com
Американский полусредневес Райан Гарсия (24-1, 20 KO) назвал четырёх желаемых соперников в подкасте Ариэля Хельвани.
По словам Гарсии, он намерен провести два реванша с соотечественниками Джервонтой Дэвисом и Девином Хейни, а также сразиться с видеоблогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC Шоном О’Мэлли.
Напомним, бой Гарсии и Дэвиса состоялся в апреле 2023 года и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.
В апреле 2024 года Гарсия сразился с непобеждённым Хейни и одолел его раздельным решением судей.
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