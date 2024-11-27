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Названа дата проведения титульного боя Мануэля Чарра и Кубрата Пулева
Нас ожидает интересный поединок
Фото: prsport.net
Обладатель титула WBA в супертяжёлом весе, 40-летний Мануэль Чарр проведёт защиту своего пояса в бою против экс-претендента на титул чемпиона мира, 43-летнего болгарина Кубрата Пулева. Их поединок состоится 7 декабря на "Арене София" в Болгарии, а трансляцию покажут на DAZN. Об этом сообщает Boxing Scene.
Чарр имеет рекорд в 34 победы (20 нокаутом) при 4 поражениях. За последние семь лет он провёл всего три поединка. Его последняя победа была над Нури Сефери в Гамбурге в декабре 2022 года, где он нокаутировал его во втором раунде.
Послужной список Пулева состоит из 31 победы (14 нокаутом) при 3 поражениях. Сейчас Пулев занимает 7-е место в рейтинге WBA. Свой последний бой он провёл в марте 2024 года, где победил украинца Игоря Шевадзуцкого.
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